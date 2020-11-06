На Урале бывшего замначальника колонии обвиняют в краже более двух миллионов рублей

Уголовное дело замначальника колонии будет рассматривать суд Нижнего Тагила Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области будут судить бывшего заместителя начальника «ИК- № 12». Его обвиняют в мошенничестве. По данным прокуратуры, работая в исправительной колонии, он похитил больше двух миллионов рублей. По версии следствия, обвиняемый разработал план хищения средств учреждения совместно со своим руководителем.

- Начальник колонии под предлогом поставки плат управления, используемых в сварочном оборудовании для производственных нужд колонии, дал указание подчиненным сотрудникам подготовить документы для их закупки. А его заместитель привлек к совершению преступления своего знакомого предпринимателя, с которым и заключались контракты, - рассказали в прокуратуре. - При этом обвиняемые осознавали, что фактически платы в учреждение поставляться не будут. После чего через некоторое время обвиняемый обеспечивал документальное списание плат с баланса учреждения.

С сентября 2017 года по март 2019 года обвиняемый вместе с начальником под предлогом закупки плат управления похитил из исправительной колонии больше 889 тысяч рублей. Спустя некоторое время они договорились сдавать металлолом, полученный от списываемого имущества колонии. Часть денег от его сдачи переводилось не на лицевой счет колонии, а на банковскую карту заместителя начальника колонии. Таким образом за семь месяцев они похитили металлолома на сумму свыше 1,6 миллиона рублей.

- Обвиняемый и предприниматель заключили досудебное соглашение о сотрудничестве, в связи с чем материалы в отношении них были выделены в отдельные производства. Уголовное дело в отношении бывшего начальника колонии расследуется, - отметили в прокуратуре.

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Нижнего Тагила.