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Аэропорт Кольцово открывает полеты на Занзибар

Самолеты будут летать через Самару
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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Рейсы будут выполняться на самолете Boeing 767 вместимостью до 336 пассажиров

Рейсы будут выполняться на самолете Boeing 767 вместимостью до 336 пассажиров

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Со следующей недели из екатеринбургского аэропорта Кольцово можно будет улететь на остров Занзибар в Танзании. Самолеты будут летать через Самару. Рейсы с посадкой в аэропорту Курумоч будет выполнять авиакомпания Azur air. Полеты на живописный остров откроют с 14 ноября.

Самолеты будут летать с периодичностью один раз в десять дней. Как рассказали в пресс-службе Кольцово, рейсы будут выполняться на самолете Boeing 767, который вмещает до 336 пассажиров.

Время пересадки в Самаре составит три часа. Общая продолжительность перелета из Екатеринбурга на Занзибар составит 14 часов 15 минут.

Планируется, что первый самолет вылетит из Кольцово в 02:45 по местному времени. В последующие дни вылеты будут осуществляться в 05:50. В Кольцово отметили, что уточнить дни полетов по маршруту можно будет на официальном сайте аэропорта в разделе «Сезонное расписание».