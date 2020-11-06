Немецкий режиссер изучил музыкальную индустрию Екатеринбурга и снял фильм

Екатеринбург нередко называют музыкальной столицей России Фото: Алексей БУЛАТОВ

Немецкий режиссер Ойген Лангольф снял документальный фильм о музыкальной индустрии Екатеринбурга. Лента называется «Ural Music Camp — Official Documentary 2020» и распространяется через социальные сети.

В фильме режиссер подробно рассказал о том, как российская музыкальная культура пересекается с европейской на примере современных музыкантов уральской столицы. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

- Обмениваться идеями – это ключ к творчеству. В фильме показано, как мы делимся опытом по исполнению музыки и музыкальному бизнесу, - рассказывает музыкант и программный директор музыкального лагеря Ural Music Camp Штефан Вандель.

Документальный фильм распространяется через социальные сети.