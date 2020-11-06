Мигранта, который из ревности убил 19-летнюю екатеринбурженку, отдали под суд

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Следственный комитет Свердловской области объявил о завершении расследования уголовного дела в отношении 31-летнего Лоченбека Низомидинова. Его обвиняют в убийстве 19 - летней Яны Смирновой. По данным следствия 28 февраля мужчина, находясь на автомойке, где он являлся собственником, задушил работающую у него молодую девушку. Известно, что на убийство Лоченбека Низомидинова подтолкнуло чувство ревности. За некоторое время до этого он узнал, что Яна собиралась в гости к своему молодому человеку в Башкирию.

- Он принял меры к сокрытию тела девушки, а именно вывез убитую в багажнике автомашины на территорию Белоярского района, где сокрыл её, засыпав тело снегом, грунтом и мусором, - рассказали в СК по Свердловской области.

Место, где нашли тело девушки Фото: СК по Свердловской области

Близкие Яны, потеряв с ней связь по телефону, забеспокоились и стали звонить Лоченбеку, так как знали, что они общаются. Однако он, проявив полное хладнокровие и намереваясь снять с себя все подозрения, сказал, что отвёз девушку домой, а в дальнейшем она собиралась уехать к друзьям в Башкирию.

Родственники не поверили ему и обратились сначала в поисковые отряды, а затем и в полицию. Лоченбек Низомидинов был задержан 16 марта. Тело девушки удалось обнаружить спустя четыре дня. Обвиняемому грозит от шести до 15 лет лишения свободы.

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