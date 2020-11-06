В Свердловской области мужчины хотят зарабатывать на 17 тысяч больше, чем женщины

За последний год 48% резюме опубликованных на сайте по поиске работы разместили мужчины

Накануне Всемирного дня мужчин, который принято отмечать в первую субботу ноября, аналитики сайта по поиску работы hh.ru, подготовили подборку интересных фактов о трудоустройстве сильного пола в Свердловской области.

По их данным, за последний год 48% резюме опубликованных на сайте разместили мужчины. Средняя заработная плата, на которую рассчитывают соискатели сильного пола из Свердловской области, по статистике за последний месяц составляет 55,6 тысячи рублей – это на 17,6 тысячи рублей выше, чем зарплатные ожидания женщин.

«Самыми мужскими», по данным аналитиков сайта, можно назвать профессиональные сферы «Инсталляция и сервис» (96% резюме принадлежат мужчинам), «Безопасность» (93%), «Автобизнес» (91%), «Рабочий персонал» (90%) и «Добыча сырья» (87%). Реже всего мужчины размещают резюме в сферах «Бухгалтерия, финансы» (13%), «Управление персоналом» (19%) и «Наука, образование» (22%).

Только 28% работающих мужчин устраивает их нынешняя заработная плата. 69% своим уровнем дохода недовольны, остальные затруднились ответить. Треть мужчин – 31% – обычно работают больше десяти часов в день, 46% – от шести до десяти часов, 21% – менее шести часов.

Сну мужчины уделяют меньше внимания, нежели работе: только 11% спят больше восьми часов в день. Большинство – 66% – спят по шесть-восемь часов ежедневно, 21% - по четыре-шесть.

С отказом в приеме на работу на основании пола сталкивались 26% мужчин, причем чаще такая проблема возникала у более молодых соискателей.

Каждый второй соискатель-мужчина проходил срочную службы в армии. Среди отслуживших лишь 28% не задумывались о продолжении военной карьеры. Остальные так или иначе рассматривали этот вариант, но 44% все-таки склонились к гражданской профессии.