На Урале мужчина не заплатил алименты своему ребенку и лишился автомобиля

Фото: ГУФССП России по Свердловской области

В Алапаевском районе Свердловской области мужчина не платил алименты своему ребенку и лишился автомобиля. Уралец накопил долг в 301 тысячу рублей. Долгое время он не только не выплачивал деньги на содержание своего ребенка, но и скрывался от приставов – не отвечал на телефон и не появлялся дома.

- Судебным приставом-исполнителем вынесены постановления о временном ограничении на пользование специальным правом на управление транспортным средством, также составлен акт описи и ареста автомобиля должника марки Ford Focus, - рассказали в ГУФССП России по Свердловской области.

Желание вернуть машину побудило должника оплатить алименты. Сразу после того как он узнал об аресте своего имущества, он выплатил полную сумму дога.