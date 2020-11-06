Фото: УГИБДД по Свердловской области

На свердловских трассах с разницей в час накануне погибли два водителя. Как рассказали в ГИБДД, причиной трагедии стал выезд на встречную полосу. Первая авария произошла около трех часов дня на 276 километре трассы «Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов». 35-летний водитель Suzuki ехал из Серова. В какой-то момент он выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Toyota.

Водитель Suzuki от полученных травм погиб на месте. 17-летняя девушка - пассажир из встречного автомобиля Toyota с травмами различной степени тяжести госпитализирована.

- Сотрудниками полиции установлено, что в автомобиле Toyota помимо водителя находились 2 пассажира. Водитель и второй пассажир травм не получили, все участники ДТП использовали ремни безопасности, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

Спустя час на 63 километре трассы Ивдель - ХМАО произошло еще одно лобовое столкновение. 59-летний мужчина, за рулем Toyota Avensis ехал с 63-летней супругой в сторону Ивделя. Он выехал на полосу встречного движения и влетел во встречный грузовой MAN под управлением 36-летнего водителя.

- В результате дорожно-транспортного происшествия водитель легкового автомобиля погиб, его супруга, которая находилась на переднем пассажирском сидении с диагнозом: открытая черепно-могзовая травма, сотрясение головного мозга и закрытый перелом грудной клетки госпитализирована в Ивдельскую больницу, - рассказали госавтоинспекторы.

Сотрудники ГИБДД установили, что водитель иномарки имеет 12-летний стаж вождения. В этом году он шесть раз привлекался к административной ответственности за превышение скорости.

В настоящее время по фактам ДТП проводятся проверки, сотрудниками полиции составлены процессуальные документы, опрашиваются участники аварий.