Доставайте зонты: в выходные в Екатеринбурге пройдет дождь и мокрый снег

Синоптики обещаю екатеринбуржцам дождливые выходные Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 6 ноября, днем в Екатеринбурге воздух прогреется до восьми градусов. Синоптики обещают, что обойдется без существенных осадков. Но уже завтра, в субботу, 7 ноября в столице Урала станет немного холоднее и пройдет мокрый снег с дождем. Ночью на термометрах будет от ноля до плюс двух градусов. Днем ожидается до плюс пяти. Ветер северо-западный от пяти до 10 метров в секунду.

В воскресенье, 8 ноября также ожидается дождь и мокрый снег. Ночью будет немного холоднее, чем в прошлые дни – температура спадет до минус трех градусов. Днем воздух прогреется до плюс четырех. Ветер северо-западный от четырех до девяти метров в секунду.