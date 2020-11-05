Екатеринбургский ДИВС закроется на полгода

Проектирование будет длиться 180 дней Фото: Алексей БУЛАТОВ

Дворец игровых видов спорта «Уралочка» в Екатеринбурге ждут перемены. В планах руководства провести капитальный ремонт блоков «А» и «Б», а также обновить цокольный этаж и стилобат. Снаружи у здания отремонтируют покрытие. По тендеру на эти цели готовы потратить 18 миллионов рублей.

Блок «Б» полностью обновят с сохранением прежнего функционала. Основной блок дворца будет соответствовать требованиям международных федераций баскетбола, мини-футбола, гандбола и волейбола, - говорится на сайте госзакупок.

Вместимость арены не изменится. Сами трибуны станут автоматизированными с возможностью быстрого демонтажа. Купол дворца может быть изменен – предполагается использование в потолке зала звукопоглощающих конструкций. Работы по проектированию должны пройти за 180 дней.