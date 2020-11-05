ЕВРАЗ передал медикам Нижнего Тагила очередную партию средств индивидуальной защиты

Передача груза Фото: предоставлено ЕВРАЗ

ЕВРАЗ передал в медицинские и социальные учреждения Нижнего Тагила защитные костюмы, дезинфицирующие и антисептические средства на сумму 8,2 млн рублей. Всего с апреля по октябрь компания направила уральским городам более 70 млн рублей на помощь в борьбе с COVID-19.

Сейчас компания отгрузила около 700 тысяч одноразовых масок, 223,5 тысяч пар перчаток, 3,5 тысячи штук защитных комбинезонов, 62 тысячи бахил, 105 пятилитровых канистр с антисептиком для рук, 5000 литров дезинфицирующего средства для поверхностей.

Главный врач станции Скорой медицинской помощи Сергей Безбородов, Денис Новоженов и Владислав Пинаев Фото: предоставлено ЕВРАЗ

«Сегодня медицинские работники находятся на передовой в борьбе с коронавирусом и спасают жизни тагильчан и качканарцев. Нам важно, чтобы и медики, и сотрудники социальных учреждений городов были защищены от заражения, - отметил вице-президент ЕВРАЗа, руководитель Дивизиона «Урал» Денис Новоженов, - Мы также продолжаем заботиться о наших сотрудниках и реализуем все возможные меры по снижению рисков заражения на работе. Я еще раз призываю всех заботиться о себе и близких – носить маски и перчатки в общественных местах, дезинфицировать и чаще мыть руки».

«Помощь ЕВРАЗа город почувствовал с самых первых дней пандемии. Весной предприятие снабдило медицинские и социальные учреждения СИЗами, благодаря чему во многом удалось стабилизировать ситуацию и не допустить резкого скачка заражений, - подчеркнул Владислав Пинаев. - Перед этой закупкой муниципалитетом была проведена большая организационная работа: определена потребность всех больниц и поликлиник, сформированы списки средств защиты, антисептических и дезинфицирующих растворов, необходимых для учреждений образования. Каждая позиция из этой поставки пойдет точно по назначению».