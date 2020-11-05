Почти 10 миллионов за месяц: в Свердловской области штрафуют за нарушение масочного режима

Штрафы получают физические, и юридические лица Фото: Алексей БУЛАТОВ

Суды Свердловской области за октябрь 2020 года выписали почти три тысячи штрафов за нарушение мер против коронавируса. Общая сумма штрафов составила 9,7 миллиона рублей. Роспотребнадзор по Свердловской области проверяет соблюдение масочного режима на парковках, в магазинах, в общественном транспорте Екатеринбурга.

- В случае выявления нарушений с гражданами проводится разъяснительная беседа, а если люди отказываются от исполнения законодательства, то на виновных составляется протокол, - отметили в ведомстве.

Штрафы получили как физические, так и юридические лица. За последнюю неделю были составлены протоколы за отсутствие маски в транспорте, магазинах и торговых центрах.