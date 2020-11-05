Екатеринбуржцы смогут добраться из метро до офисов через «Гринвич» еще раньше

Фото: предоставлено «Гринвич»

С 9 ноября 2020 года жители Екатеринбурга смогут добраться до работы через ТЦ «Гринвич» уже с 7:30 утра. Выход в город будет работать со станции метро «Геологическая».

Ранее выход начинал работать с открытием торгового центра, но, проанализировав утренний траффик, руководство ТЦ пришло к выводу, что многие пассажиры метро в утренние часы едут на работу и вынуждены добираться до офисов на улицах Вайнера и Радищева, обходя «Гринвич» по тротуарам, перекресткам и подземным переходам, что неудобно, особенно зимой. Через «Гринвич» можно выйти в город на нужные улицы гораздо быстрее и комфортнее.

Фото: предоставлено «Гринвич»

Администрация ТЦ обратилась с соответствующей просьбой к директору Екатеринбургского метрополитена Андрею Панаиотиди, и он поддержал эту идею. Переговоры шли меньше недели и уже с понедельника, 9 ноября горожане могут опробовать новый маршрут дороги на работу в центр.