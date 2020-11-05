Уральских студентов снова отправляют в госпитали на борьбу с ковидными больными

Работа в госпитале будет засчитана как практика Фото: Алексей БУЛАТОВ

Студентов уральского медицинского университета снова будут привлекать к работе в госпиталях с коронавирусными пациентами. Оказывать помощь будут 428 ординаторов и 902 студента.

- В «ковидные» отделения обучающиеся направляются только по принципу добровольности. Для студентов эта работа будет зачтена как практика, и они должны быть трудоустроены, - сообщила советник ректора по связям с общественностью Дарья Корчак.

Также советник ректора рассказала, что для тех студентов, которые по состоянию здоровья сейчас не могут работать, будет организована практика в индивидуальном порядке. Ординаторы трудоустраиваются как врачи-стажеры, они уже имеют высшее медицинское образование. Студенты-старшекурсники станут средним медицинским персоналом.