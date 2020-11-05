Сигаретки не будет: со склада в Екатеринбурге украли табака на четыре миллиона рублей

Кража произошла на улице Шефской Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Екатеринбурге у коммерсанта украли табачную продукцию на четыре миллиона рублей.

Все произошло ночью 4 ноября. Воры взломали замок и проникли на склад, расположенный на улице Шефской. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказал читатель, осведомленный о работе склада.

Он уточнил, что на месте преступления нашли перчатки (видимо, их оставили воры).

В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу пока воздержались от комментариев по поводу произошедшего.

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