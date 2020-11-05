Задержали у тайника: уралец попытался сбыть килограмм наркотиков

Задержанный был наркокурьером Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Верхней Салды решил подзаработать простым, но опасным путем. Мужчина нашел работу наркокурьером через интернет. По версии следователей, организатор давал ему наводки на тайники с запрещенными веществами, а уралец забирал содержимое и расфасовывал их на мелкие партии. - Он доставлял и незаконно хранил наркотические вещества в арендованных квартирах, - уточняют в прокуратуре по Свердловской области. - Там же он фасовал их на мелкие партии. А после помещал в специально оборудованные тайники на территории Свердловской области. Адреса мест передавал операторам по телефону. А они уже размещали их на сайте интернет-магазина для дальнейшего незаконного сбыта покупателям.

В июле 2020 года уралец по наводке организатора поехал забирать из тайников сверток с «запрещенкой». Приехал в лес возле поселка Лукоморье Сысертского района. Достал сверток, в котором оказался мефедрон массой свыше 1 килограмма. В этот момент его и поймали полицейские.

В настоящее время его обвиняют по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, с использованием сети «Интернет», в составе организованной преступной группы, в крупном и особо крупном размерах».