В Екатеринбурге парня накажут за катание друзей на крыше ГАЗели

Фото: пресс-служба УГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге на площади Кирова в ночь на 5 ноября группа молодых людей каталась под музыку на крыше грузовой ГАЗели и снимала свои «подвиги» на видео.

- Отснятые материалы помогли сотрудникам автоинспекции быстро разыскать водителя. Им оказался 22-летний безработный местный житель. За три года водительского стажа он неоднократно нарушал правила дорожного движения, - сообщили в УМВД России по Екатеринбургу.

На молодого человека завели административное дело по следующим статьям: «Нарушение правил перевозки пассажиров», «Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности», «Нарушение правил применения ремней безопасности». Какое наказание его ждёт, не уточняется.