В Академическом районе горит строящаяся школа

Фото: группа ВКонтакте Инцидент Екатеринбург

В Академическом районе Екатеринбурга загорелась крыша на здании строящейся школы. Черный дым от пожара в районе улицы проспекта Академика Сахарова был виден издалека.

- Возгорание произошло на кровле строящегося четырехэтажного здания. Площадь составила 10 квадратных метров, - рассказали в МЧС по Свердловской области.

С огнем боролись три единицы техники и 11 сотрудников МЧС. По данным ведомства, в пожаре никто не пострадал. В три часа дня огонь уже был ликвидирован.

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