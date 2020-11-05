Экс-отец Сергий устроил праздник в Среднеуральском монастыре

У Николая Романова по-прежнему много сторонников Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бывший схиигумен Сергий (в миру – Николай Романов) 4 ноября провел ив Среднеуральском женском монастыре праздник в честь Казанской иконы Божией Матери, на который в обители собрались последователи Романова.

Во время проповеди, которую провел «отец Сергий», одна из прихожанок по имени Нина попросила своего духовного наставника помолиться о восстановлении в России царской власти, пишет ИА «Уральский меридиан».

Николай Романов, в свою очередь, попросил у собравшихся прощения, в случае, если он чем-то огорчил своих прихожан.

Отметим, что в октябре 2020 года Патриарх Московский и Всея Руси окончательно утвердил отлучение «отца Сергия» от Русской православной церкви, по причине того, что схимонах нарушал установленные для клира нормы.