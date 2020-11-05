«Ласточкам» на СвЖД исполнилось 5 лет

Фото: СвЖД

5 ноября исполнилось 5 лет с момента запуска на Свердловской железной дороге скоростных электропоездов «Ласточка». Пассажиры высоко оценили преимущества этих поездов (комфортность, удобный график движения, оптимальную стоимость проезда), поэтому пассажиропоток на тех направлениях, где появляются «Ласточки», постоянно растет.

За год скоростные электрички на СвЖД перевозят более миллиона пассажиров. За 5 лет «Ласточки» (включая межрегиональные поезда) перевезли 7 млн человек.

Первые две «Ласточки» 5 ноября 2015 года вышли на замену пригородным поездам повышенной комфортности («экспрессам») из Екатеринбурга в Нижний Тагил и Каменск-Уральский, при этом время в пути сократилось. С 2016 года скоростная электричка появилась на маршруте Екатеринбург – Первоуральск – Кузино. В настоящее время пригородные «Ласточки» в Свердловской области отправляются из Екатеринбурга в Нижний Тагил, Кушву и Серов, в Шалю и Кузино (через Первоуральск) и в Каменск-Уральский. Перевозчик – АО «Свердловская пригородная компания».

В Пермском крае «Ласточки» курсируют с ноября 2018 года. Сначала они появились на пригородных маршрутах Пермь-2 – Верещагино, Пермь-2 – Кунгур – Кишерть. С 1 сентября 2020 года инновационный электропоезд курсирует между Пермью и Краснокамском. Перевозки осуществляет АО «Пермская пригородная компания».

С 9 декабря 2019 года электропоезда «Ласточка» появились на межрегиональных маршрутах Пермь – Екатеринбург и Тюмень – Екатеринбург, а с 1 апреля 2020 года на маршруте Екатеринбург – Курган. Межрегиональные рейсы в формате «Дневного экспресса» выполняет Уральский филиал АО «Федеральная пассажирская компания».

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«Ласточки» – подвижной состав нового поколения. В салоне электропоезда есть розетки для подзарядки мобильных устройств, специальные площадки для размещения крупногабаритного багажа. В головных вагонах расположены туалетные комнаты. Особое внимание уделено пассажирам с ограниченными возможностями здоровья – в составе имеются места для инвалидных колясок.

Каждый вагон оборудован климатической установкой, очистка поступающего в салон воздуха происходит за счет двухступенчатой системы фильтрации, состоящей из фильтров грубой и тонкой очистки. Обеззараживание воздуха ведется при помощи ультрафиолетовых ламп; они полностью безопасны для человека, так как находятся под крышей вагона.

Фото: СвЖД

Кроме того, для защиты здоровья пассажиров все составы «Ласточек» проходят в депо обязательную санитарную обработку с применением обеззараживающих моющих средств, активных в отношении вирусов. Особое внимание уделяется зонам и предметам интерьера, с которыми могут контактировать пассажиры: двери, ручки, поручни, сидения, а также санитарные узлы. Проводники в вагонах работают в масках и перчатках.

Холдинг «РЖД» настоятельно рекомендует пассажирам также использовать средства индивидуальной защиты (маски и перчатки) в течение всей поездки. При необходимости их можно приобрести на информационных стойках вокзалов и в пригородных кассах.