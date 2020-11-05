Часть нелегальных кредитных компаний работала под видом микрофинансовых организации Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области с начала года выявили 10 «черных кредиторов». Организации не имели разрешения на работу и маскировались под компании с другим видом деятельности. Так, часть нелегальных кредитных компаний работала под видом микрофинансовых организации. Как рассказали в Уральском главном управлении ЦБ, такие «черные кредиторы» выдают займы, на первый взгляд, на очень «скромных» условиях. Однако они так составляют график платежей, что человек оказывается не в состоянии погасить долг. При этом с легальным кредитором всегда есть возможность договориться, например, о реструктуризации долга.

Кроме того нелегальных кредиторов можно вычислить еще по одному факту - они не соблюдают ограничение по максимальному начислению процентов, которое должны по закону соблюдать все микрофинансовые организации.

Другая часть «черных кредиторов», которых выявили в регионе с начала года, выдавали себя за ломбарды. По данным Уральского главного управления ЦБ, они работали как комиссионные магазины: не оформляли «залоговых билетов» и могли продать заложенную вещь в любое время.

В целом по Уральскому федеральному округу с начала года было выявлено 37 таких «черных кредиторов».