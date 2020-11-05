В поселке под Нижним Тагилом за ночь сгорели три дома

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В поселке Черноисточинск в 13 километрах от Нижнего Тагила в ночь на 5 ноября сгорели три деревянных жилых дома, расположенных рядом друг с другом.

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного МЧС в 2 часа ночи. ЧП случилось на улице Коммунистическая. Огонь быстро распространялся из-за плотной застройки. Об этом пишет издание TagilCity.ru.

На площади в 500 «квадратов» грели сразу три частных деревянных жилых дома. На место пожара прибыли для тушения 10 единиц техники и 19 человек личного состава. Для подачи воды спасатели проложили магистральные линии от реки на расстоянии 700 метров.

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Также ночью пожарные подвозили воду от пожарного гидранта, который расположен на расстоянии около 1 километра от места ЧП. Открытое горение удалось ликвидировать в 4 часа утра, после чего началась проливка и разбор сгоревших конструкций.