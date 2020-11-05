Студентов Горного университета попросят охранять Зеленую рощу от вандалов

За порядком в парке будут следить студенты Фото: Алексей БУЛАТОВ

Студентов Горного университета, который находится недалеко от Зеленой рощи, привлекут к охране парка от вандалов. Общество защиты природы направят письмо на имя ректора с соответствующей просьбой. Информацию об этом подтвердил зампредседателя Экосовета при главе Екатеринбурга и замглавы «Защиты природы» Вадим Аверьянов.

- Зеленая роща всегда была зоной ответственности именно Горного университета. Там проводились все массовые мероприятия. Кроме того у вуза много лет существует отряд охраны общественного порядка. Мы надеемся, что ректор пойдет на встречу и поставит задачу охранять парк перед этим отрядом, - рассказал «КП-Екатеринбург» Вадим Аверьянов.

По словам эколога, в отряд входит около 30 человек. Как именно будут студенты охранять парк от вандалов, пока не уточняется. Ранее также стало известно, что в парке установят камеры, чтобы следить за теми, кто портит благоустройство.

Отметим, что Зеленую рощу официально еще не открыли. Это планируется сделать 23 ноября, после того как подрядчик закончит работы и их примет комиссия. Не смотря на это, посетители гуляют в парке уже больше недели. Строители жалуются, что горожане портят обновленный газон, ломают деревья и травят белок, а екатеринбуржцы в свою очередь винят строителей, в том, что они ездят на технике по земле.