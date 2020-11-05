В Екатеринбурге ювелир вынес из салона украшения и материалы на миллион рублей

Мастер несколько дней хранил драгоценности в ящике стола, а затем вынес все из салона Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге будут судить ювелира, который вынес из салона, в котором работал, украшения и материалы на миллион рублей. По данным следователей, мужчина устроился на работу в декабре 2018 года. Он должен был изготавливать и ремонтировать ювелирные изделия из золота, серебра без вставок и со вставками из драгоценных и полудрагоценных камней.

Через месяц руководитель салона выдал мужчине для работы ювелирные изделия и материалы на общую сумму больше 1,1 миллиона рублей. Сотрудник прибрал все в ящик рабочего стола в мастерской. Через несколько дней он решил воспользоваться случаем и вынес все материалы и украшения из салона.

- Прокуратура Верх-Исетского района Екатеринбурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении мужчины, 1982 г.р. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьей 160 УК РФ (присвоение имущества, вверенного виновному, в особо крупном размере), - рассказали в прокуратуре.

Обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы.