На Урале приставы отправили директора зоомагазина на обязательные работы за нарушения санитарных правил

В магазине отсутствовал пятидневный запас дезинфицирующих средств и не измерялась температура сотрудникам Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Каменке-Уральском зоомагазин нарушил санитарно-гигиенические и противоэпидемические правила и получил штраф. В торговой точке не измеряли температуру тела работников и не дезинфицировали помещение. Кроме того в магазине отсутствовал пятидневный запас дезинфицирующих средств. За нарушения руководству зоомагазина назначили штраф в 25 тысяч рублей. Но директор не оплатил его вовремя.

- В добровольный срок должник не оплатил назначенный штраф, вследствие чего привлечен судебным приставом-исполнителем к административной ответственности по статье 20.25 части 1 КоАП РФ (Уклонение от исполнения административного наказания), - рассказали в ГУФССП России по Свердловской области.

Суд назначил директору магазина административное наказание в виде обязательных работ на срок 30 часов. Должник, узнав о том, что ему придется отрабатывать неоплаченный штраф, тут же погасил долг.