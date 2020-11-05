Водитель отвлекся на телефон: на Урале в ДТП погибла пассажирка иномарки

Фото: УГИБДД по Свердловской области

На трассе Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов вчера вечером произошло смертельное ДТП. Авария унесла жизнь одной из пассажирок Hyundai Creta. Водитель иномарки ехал в Красноуральск. В автомобиле помимо него находилось двое пассажиров.

- Проезжая 59 км автодороги Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов он отвлекся на сотовый телефон, в следствие чего потерял управление, съехал с дороги, наехал на камень и опрокинулся, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

72-летняя женщина скончалась на месте ДТП до приезда бригады скорой медицинской помощи. Водителю и ещё одному пассажиру – 47-летней женщине, медики диагностировали сотрясение головного мозга, закрытую черепно - мозговую травму и ушибы, от госпитализации они отказались.

По данным ГИБДД 50- летний мужчина, который находился за рулем Hyundai Creta, является жителем Екатеринбурга, ранее к административной ответственности за нарушения ПДД не привлекался. Сотрудниками госавтоинспекции на месте аварии проведено освидетельствование водителя на состояние опьянения - водитель был трезв. Также инспекторы опросили всех участников и очевидцев ДТП и установили личность погибшей.

- Госавтоинспекция предупреждает о том, что использование смартфонов в процессе дорожного движения не безопасно и зачастую приводит к тяжёлым последствиям. Мобильные устройства в процессе движения мешают водителю быстро реагировать на стремительно развивающиеся нестандартные ситуации на дороге и не позволяют полноценно контролировать движение, - напомнили в УГИБДД по Свердловской области.