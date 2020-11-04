В Свердловской области 13-летний школьник провалился под лед

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

Свердловские спасатели помогли выбраться из воды 13-летнему школьнику, который провалился под лед. Мальчик едва не погиб, если бы не прибывшие на место сотрудники МЧС.

Происшествие случилось на пруду в поселке Бисерть. Сегодня днем, 4 ноября, пожарным поступил вызов, сообщалось о подростке в воде. Через несколько минут помощь бы там. На берегу спасатели заметили двадцатилетнюю девушку, которая также пыталась помочь ребенку, но не смогла. Школьник находился на расстоянии 50 метров от берега.

Спасать людей отправился начальник караула пожарно-спасательной части командир отделения Николай Зорин. Он обвязал себя веревкой и пополз в сторону девушки. Когда он уже добрался до нее, обвязал пострадавшую веревкой и ту вытянули в безопасное место.

- После этого Николай ползком по хрупкому льду продолжил продвигаться к мальчику. Но непрочный лед проломился, и огнеборец оказался по грудь в ледяной воде. Добравшись до ребенка, пожарный подхватил его и они вместе в ледяной воде они стали возвращаться к берегу, разламывая хрупкий лед. Дойдя до участка льда, способного выдержать ребенка, спасатель Николай закинул на мальчика петлю спасательной веревки и помог ему выбраться на лед. А огнеборцы с берега с помощью веревки вытянули ребенка со льда. Николай, передвигаясь по-пластунски по тонкому льду, тоже выбрался на берег, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Спасательная операция прошла успешно: состояние мальчика и девушки удовлетворительное. Ребенок госпитализирован, девушка отпущена домой.