На трассе «Екатеринбург-Курган» автоледи выехала на встречку и погибла от удара в грузовик

Фото: пресс-служба ГИБДД по Свердловской области

В Каменском районе Свердловской области произошло смертельное ДТП. Две машины столкнулись на трассе «Екатеринбург-Курган» 4 ноября в 10 часов утра. Водитель легковушки погибла на месте, сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.

По предварительным данным, автомобиль «Рено Меган» ехал со стороны Екатеринбурга, за рулем которого была женщина 1974 года рождения. Затем легковушка перестроилась на встречную полосу, где столкнулась с грузовым фургоном «Газель».

- В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомашины «Рено Менган» погибла на месте аварии до приезда бригады скорой медицинской помощи, а водитель грузового фургона получил закрытую черепно-мозговую травму, - сообщает пресс-служба ГИБДД по Свердловской области.

На месте работали сотрудники ГИБДД, МВД И МЧС. Автомобили участников ДТП заняли целую полосу, пришлось привлечь к работе регулировщика. Сейчас сотрудники полиции выясняют обстоятельства аварии.

- Водитель грузового фургона пояснил, что легковушка выехала перед ним неожиданно, он не успел ничего предпринять, -добавили в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.