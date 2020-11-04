В Екатеринбургском зоопарке бегемотиха Ева устроила заплыв вместе с тыквой

Фото: Екатеринбургский зоопарк

Забавным видео поделился Екатеринбургский зоопарк на своей странице в Instagram. На нем самка бегемота по имени Ева по привычки плавает у себя в бассейне, но только вместо игрушки у нее в зубах тыква. Сначала она устроила с ней заплыв, а потом и вовсе ее съела.

- Вот такой вкусненький подарок для Евы. И поиграть, и пожевать, - подписали они ролик.

Кстати, Ева карликовый бегемот. В Екатеринбургском зоопарке она живет с 2014 года с возраста двух лет. Сейчас ей уже восемь лет.