Волонтеры возле метро раздали екатеринбуржцам бесплатные маски

Маски раздавали у метро и у остановок общественного транспорта. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Все мероприятия, посвященные Дню народного единства, отменили в Екатеринбурге из-за пандемии коронавируса. Но жителей уральской столицы не оставили без подарков. Сегодня, 4 ноября, волонтеры регионального штаба ОНФ раздавали защитные маски всем желающим.

Общероссийская акция «Мы вместе» прошла по всей стране. Добровольцы стояли на выходах станций метро «Площадь 1905 года», «Уральская», «Чкаловская», остановка общественного транспорта «Площадь 1905 года».

Число заболевших в регионе растет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Отметим, в Свердловской области стремительно растет заболеваемость новой коронавирусной инфекции. За все время пандемии в регионе заболели 37 326 человек, умерли 800 жителей области.