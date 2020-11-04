В нижнетагильскую колонию пытались провезти 11 мобильных телефонов в грузовике

Фото: пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области

В свердловскую колонию пытались пронести 11 мобильных телефонов. А спрятать их решили в грузовике КрАЗ, который привозит на территорию тюрьмы детали для производства.

Это случилось в ИК-12, расположенной в Нижнем Тагиле. Свертки с телефонами и аксессуарами к ним предназначались одному из осужденных, сообщает издание «Уральский меридиан».

- Телефоны были обнаружены личным составом отдела охраны, в присутствии ответственного из числа руководства в ходе проверки ранее полученной оперативной информации, на КПП по пропуску авто транспорта ИК-12. Свёртки, в которых находились 11 мобильных телефонов, 3 провода микро USB и 2 гарнитуры, были спрятаны в пассажирском сидении грузовика ухищрённым способом, - рассказали «Уральскому меридиану» в пресс-службе ГУФСИН Свердловской области.

Сейчас в колонии проводится проверка и решается, какая мера наказания ждет осужденного, которому предназначались телефоны.