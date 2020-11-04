Ночью будут заморозки: свердловчан предупредили о гололедице на дорогах

Фото: предоставлено пресс-службой ГИБДД Свердловской области

Жителей Свердловской области предупредили о ночных заморозках. Температура может опуститься до 2 градусов ниже нуля. Из-за этого на дорогах региона может образоваться гололед. Сотрудники региональной Госавтоинспекции рассказали, какие правила стоит соблюдать водителям при таких условиях.

- Госавтоинспекция рекомендует водителям выбирать оптимальный скоростной режим, при этом лучше двигаться с пониженной скоростью, увеличивать дистанцию и боковые интервалы до других транспортных средств, соблюдать правила безопасности при совершении маневров, - сообщили в ГИБДД по Свердловской области.

По данным ведомства, гололёд опасен на эстакадах и мостах, так как они продуваются ветрами и промерзают гораздо быстрее. Чтобы обезопасить себя от неприятностей на дороге, следует уже переобуть автомобиль в зимнюю резину.