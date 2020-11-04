Уральская прокуратура проверит перевозчика, водитель которой несколько метров протащил зажатую дверьми пассажирку

ЧП случилось 3 ноября в Екатеринбурге. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Свердловской области проверит перевозчика, в автобусе которого случилось ЧП. Пассажирку с 3-летним ребенком автобуса №38 в Екатеринбурге зажало дверьми, когда она выходила, а водитель не заметил этого и тронулся с места. Женщину несколько метров протащило по асфальту, а ее дочка, которая успела выйти, упала лицом на землю. В результате пострадавшую госпитализировали в больницу с перелом ноги.

- Прокуратура в ходе надзорных мероприятий даст правовую оценку соблюдению требований законодательства при перевозке граждан в общественном транспорте. В медицинской организации будет запрошена информация о травмировании пострадавшей пассажирки и ее дочери, поставленном в медицинской организации диагнозе, - рассказала Марина Канатова, пресс-секретарь прокуратуры Свердловской области.

По данным ведомства, данный маршрут обслуживает транспортная компания ООО «Пегас». По результатам проверки будут приняты меры.