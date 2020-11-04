Как изменилось обучение в уральских вузах после перехода на дистант

О тонкостях обучения в этом формате рассказал директора вуза Руслан Долженко. Фото: пресс-служба УИУ РАНХиГС
Из-за пандемии всем образовательным учреждениям Екатеринбурга рекомендовано перейти на дистанционное обучение. Одним из первых вузов, перешедших на дистант, стал Уральский институт управления РАНХиГС.
О тонкостях обучения в этом формате рассказал директора вуза Руслан Долженко. Также в ходе прямой линии с учащимися был озвучен злободневный для многих вопрос:
- Почему мы поступили на очную форму, а учимся на заочке? – поинтересовался один из студентов.
Руслан Долженко ответил, что все студенты учатся на очной форме обучения с применением дистанционных образовательных технологий.
Также учащихся интересовал вопрос снижения стоимости на обучение в связи с переходом на дистант.
Начальник учебно-методического отдела Инга Жукова объяснила слушателям, что в УИУ РАНХиГС образование проходит с применением дистанционных технологий и предусматривает живое общение студентов с преподавателями. Скидка на учебу возможна в случае полного отсутствия прямой связи между слушателем и преподавателем, поэтому оснований для снижения стоимости оплаты в данном случае нет.
Что касается дополнительных выплат, материальной поддержки и повышения стипендии студентов, то институт примет все меры в соответствии с предусмотренными нормами.