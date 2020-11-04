Солнечно и без дождя: в Екатеринбург пришло потепление

Ранее уральские синоптики рассказывали, ноябрь станет самым теплым месяцем в зимний период. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В День Народного единства в Екатеринбурге будет тепло. По данным Уралгидрометцентра, 4 ноября днем температура поднимется до +9 градусов. В течение дня будет солнечно, осадков не предполагается.

- Ветер Юго-западный, западный 6-11 метров в секунду, - сообщают синоптики.

Вечером в столице Урала градусник покажет +4 градуса, а ночью снова похолодает до +2 градусов.

5 ноября в Екатеринбурге переменная облачность, без осадков, а воздух прогреется до +5.

Ранее уральские синоптики рассказывали, ноябрь станет самым теплым месяцем в зимний период. В следующий раз потепление придет только в марте.