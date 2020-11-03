Добровольцам из Нижнего Тагила бесплатно поставят прививки от коронавируса

Вакцина будет бесплатной Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области добровольцам поставят 3 700 доз вакцины от коронавируса, поставки стартуют в конце ноября этого года, а сама вакцинация начнется до конца года.

- В начале следующего года или в конце этого начнется добровольная и бесплатная вакцинация желающих вакциной центра Гамалеи и чуть позже — «Вектора». У каждой из них есть плюсы и минусы, но каждая из них показала свою эффективность, — рассказал на брифинге заместитель губернатора региона Павел Креков.

Также чиновник рассказал о том, что за минувшую неделю выросло число пациентов с ковидом средней тяжести, время их пребывания в стационаре увеличилось.