В Екатеринбурге дети, переболевшие COVID-19, прошли курс реабилитации

Медики успешно реабилитируют малышей после коронавируса
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге в ОДКБ №1 группа малышей, переболевших коронавирусом, успешно прошла реабилитацию. Первые 15 пациентов выписаны с улучшением показателей здоровья и самочувствия.
Программа рассчитана на людей, перенесших пневмонию, вызванную коронавирусом.
- В курс восстановления входит лечебная физкультура, дыхательная гимнастика, массаж грудной клетки и рефлексогенных зон, комплекс физиотерапевтических процедур, - говорят медики.
К окончанию курса у всех детей улучшилась работа дыхательной системы. Они стали лучше переносить физические нагрузки.