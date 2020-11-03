В Екатеринбурге дети, переболевшие COVID-19, прошли курс реабилитации

Медики успешно реабилитируют малышей после коронавируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в ОДКБ №1 группа малышей, переболевших коронавирусом, успешно прошла реабилитацию. Первые 15 пациентов выписаны с улучшением показателей здоровья и самочувствия.

Программа рассчитана на людей, перенесших пневмонию, вызванную коронавирусом.

- В курс восстановления входит лечебная физкультура, дыхательная гимнастика, массаж грудной клетки и рефлексогенных зон, комплекс физиотерапевтических процедур, - говорят медики.

К окончанию курса у всех детей улучшилась работа дыхательной системы. Они стали лучше переносить физические нагрузки.