Самбисты Свердловской области поедут на чемпионат мира в Сербию

В Свердловской области сильная школа самбо Фото: Алексей БУЛАТОВ

Двенадцать свердловских спортсменов станут участниками первенства и чемпионата мира по самбо. Соревнования пройдут в сербском городе Нови Саде с 5 по 8 ноября этого года. Изначально планировалось, что чемпионат мира состоится в Туркменистане. Однако из-за пандемии Международная федерация самбо приняла решение совместить юношеское и молодежное первенства в Сербии со «взрослым» чемпионатом.

- В Свердловской области очень сильная школа самбо. В 2020 году развитие спорта в регионе ведется по национальному проекту «Спорт – норма жизни». Интерес к спорту растет», – отметил министр физической культуры и спорта Леонид Рапопорт.

На «взрослый» чемпионат мира отправится Владимир Гладких из Клуба самбо УГМК Верхней Пышмы. Семь человек примут участие в первенстве мира среди юношей и девушек. Все они получили право поехать в Сербию, выиграв первенство России, которое состоялось в Екатеринбурге в январе этого года. На молодежном первенстве мира выступят четыре представительницы из Екатеринбурга.