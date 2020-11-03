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Происшествия

В Екатеринбурге после компьютерной томографии пропала научный секретарь местного университета

Закончив процедуру, женщина вышла на улицу, но домой так и не вернулась
Илья МОХОВ
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Архивный снимок.

Архивный снимок.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге пропала научный секретарь одного из местных университетов. Как сообщили «КП-Екатеринбург» сотрудники вуза, 78-летняя женщина исчезла после того, как прошла проверку на коронавирус.

- Она почти две недели сидела дома, так как болела чем-то. Лечилась сама, - рассказывают сотрудники вуза. - В понедельник утром отправилась в городскую больницу №14 делать компьютерную томографию.

По словам коллег, коронавирус у женщины не подтвердился. После этого она ушла домой. Больше ее никто не видел. Родственники пропавшей обратились в полицию.

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