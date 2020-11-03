Газовики и сотрудники МЧС нагрянули с проверкой на Уралмаш

Фото: АО «Екатеринбурггаз»

3 ноября 2020 года в Орджоникидзевском районе состоялись внеплановые проверки газового оборудования в частном секторе по улице Боткинская. Рейд совместно провели специалисты Производственного управления №3 АО «Екатеринбурггаз» и отделения ГУ МЧС России по Свердловской области.

В ходе рейда представители газовой службы проверили наличие нарушений при эксплуатации газового оборудования, и провели жителям инструктаж по правилам пользования газом в быту, а специалисты МЧС – по пожарной безопасности.

Самые частые нарушения, с которым сталкиваются сотрудники АО «Екатеринбурггаз» во время рейдов, – это самовольные замены и установки газовых приборов, захламление помещений и затруднение доступа к трубам и плитам, а также использование газового оборудования с истекшим сроком эксплуатации.

Фото: АО «Екатеринбурггаз»

«При обнаружении утечек или серьезных неисправностей, которые нельзя сразу устранить, – газ отключают, таким оборудованием пользоваться опасно. Если выявляют несущественные замечания, выдается предписание на их устранение. И при следующих проверках все должно быть исправлено. Важно, чтобы потребители газа понимали свою ответственность. С газом шутить нельзя – при малейшем несоблюдении техники безопасности может случиться непоправимое», – рассказал мастер службы домовых сетей ПУ №3 АО «Екатеринбурггаз» Сергей Аверкиев.

В ходе рейда все жители получили памятки от представителей МЧС и газовой службы о правилах безопасности и действиях в экстренных ситуациях.

Фото: АО «Екатеринбурггаз»

Екатеринбуржцам еще раз напомнили, что при пользовании газом нужно открывать форточку, содержать плиту в чистоте, техническое обслуживание газового оборудования проводить ежегодно.

Запрещено:

- Сушить белье над плитой.

- Обогревать помещение с помощью газовой плиты.

- Спать в комнате, где установлены газовые приборы.

- Заниматься ремонтом и установкой газовых приборов самостоятельно.

- Пользоваться газовыми приборами детям дошкольного возраста.

При запахе газа:

- немедленно прекратите пользование газовыми приборами,

- перекройте краны на приборах и газопроводе,

- проветрите помещение, открыв двери и форточки,

- не зажигайте огня и не курите,

- не включайте электроосвещение и электроприборы,

- не пользуйтесь электрозвонками,

- покиньте помещение и вызовите аварийную газовую службу по тел. 104