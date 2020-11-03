Tele2, СберМобайл и Huawei протестируют технологии 5G

Фото: предоставлено Tele2

Мобильный оператор Tele2, СберМобайл (бренд оператора связи ООО «Сбербанк-Телеком»), входящий в экосистему Сбера, и компания Huawei протестируют сценарии использования технологии 5G на базе технологий и инфраструктуры экосистемы Сбера. Три компании подписали меморандум о намерениях и договорились о создании рабочей группы по исследованию технологических возможностей стандарта 5G.

Tele2, СберМобайл и Huawei проведут несколько этапов кабинетных исследований для разработки новых бизнес-моделей в сетях 5G, способов монетизации технологии, вариантов ее масштабирования и использования в различных сегментах и отраслях экономики. Испытания будут проводиться совместно с компаниями экосистемы Сбера, в том числе Cognitive Pilot, с применением платформ СберМобайл, инфраструктуры Tele2 и разработок Huawei.

Партнеры проработают варианты использования 5G для платформы смарт-аналитики на основе искусственного интеллекта, управления парком беспилотной техники, транспортной инфраструктурой и мониторинга сельскохозяйственных процессов. Технология 5G должна обеспечить передачу видеопотока данных с беспилотной техники для real-time-взаимодействия автопарка, дистанционного управления техникой и построения достоверной картины в режиме реального времени на основе визуальных данных с места.

Еще одна область исследования – создание цифрового двойника города в ходе строительства умного квартала Рублево-Архангельское в Москве. В рамках проекта благодаря технологии интернета вещей будет создан единый ситуационный центр управления зданиями и инфраструктурой умного квартала, а также построены системы мониторинга за строительными работами на объекте в режиме реального времени.

Игорь Майстренко, директор по продажам и развитию массового сегмента Tele2:

«Tele2 первой на российском рынке запустила пилотную зону 5G на Тверской улице в августе 2019 года и успешно демонстрировала пользовательские и промышленные сценарии применения технологии. Полноценный запуск 5G пока остается перспективой, но он в любом случае состоится, как только будет решен вопрос доступности частот. Рынок и передовые компании должны быть технологически готовы к коммерческому развертыванию сетей. Вместе с нашим партнером СберМобайлом мы исследуем две важные области – автономное применение технологии MVNO-оператором и широкий спектр ее возможностей на базе развитой цифровой экосистемы Сбера. Вместе мы пополним портфолио успешных кейсов и изучим возможности коммерциализации технологии, что особенно важно с учетом недостаточного пула практических сценариев использования 5G».

Руслан Гурджиян, генеральный директор «Сбербанк-Телеком»:

«Технология 5G предоставляет принципиально новые возможности по цифровизации бизнеса любого размера в самых разных отраслях экономики. Сбер обладает уникальной экосистемой, которая включает в себя все компоненты для сквозной цифровизации компаний – от оснащения домов, офисов и даже транспортных средств умными устройствами до создания современных цифровых двойников предприятий, передающих данные в режиме real-time. Мы обладаем самым современным стеком технологий, которые могут быть масштабированы и адаптированы к требованиям 5G. Такая комбинация возможностей и технологий позволяет предлагать нашим клиентам новые сервисы и решения».

Чжао Лэй, вице-президент Huawei Technologies, генеральный директор подразделения операторского бизнеса Huawei в России:

«Как безусловный лидер в области развития 5G, Huawei предоставит свои уникальные передовые технологии для создания новых возможностей и сценариев бизнес-кейсов

использования 5G. В рамках стратегического сотрудничества со СберМобайлом и Tele2 мы объединим наши усилия для разработки успешных бизнес-моделей и адаптаций технологий 5G для MVNO. Мы верим, что благодаря синергии сильнейших сторон каждого из партнеров будет создана надежная "платформа" для интеграции инновационных технологий».

Пятое поколение мобильной связи действует на основе стандартов телекоммуникаций (5G/IMT-2020) – технология 5G обеспечивает более высокую пропускную способность по сравнению с технологиями 4G, что позволяет обеспечить бо льшую доступность широкополосной мобильной связи, использование режимов device-to-device (прямое соединение между абонентами) и сверхнадежные масштабные системы коммуникации между устройствами. Технологию отличает меньшее время задержки, скорость интернета – 1-2 Гбит/с, меньший расход энергии батарей, чем у 4G-оборудования, что является катализатором развития и применения интернета вещей (IoT) в различных отраслях экономики.

Наиболее важным качеством и основным конкурентным преимуществом 5G является скорость передачи данных, а главное – возможность использования технологии сетевого слайсинга (5G network slicing) – программного разделения общего сетевого пространства на сегменты с определенными свойствами для нужд потребителей. Технология позволяет использовать разные параметры качества соединения и, по сути, персонализировать параметры связи исходя из конкретных потребностей компаний и физических лиц.

юс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.

24 сентября 2020 года Сбербанк провел ребрендинг и предлагает частным и корпоративным клиентам финансовые и нефинансовые услуги банка и компаний Группы Сбербанк. Экосистема Сбер сегодня – это множество сервисов для жизни, ежедневная помощь в решении насущных задач частных клиентов и бизнеса. Сайт экосистемы Сбер – www.sber.ru.

СберМобайл – ключевой бренд оператора связи ООО «Сбербанк–Телеком». Компания предлагает самые современные способы подключения, стабильную связь, сбалансированные тарифы как для частных лиц, так и для бизнеса. К настоящему моменту за достаточно короткий для индустрии период услугами СберМобайла могут пользоваться жители более 66 регионов страны с потенциалом аудитории более 80% населения РФ.

Huawei

Huawei – ведущий мировой поставщик инфокоммуникационных и инфраструктурных решений, а также умных устройств. Основные направления ее работы — телекоммуникационные сети, информационные технологии, умные устройства и облачные сервисы, при этом Huawei стремится сделать цифровые технологии доступными как для бизнеса, так и для конечных потребителей, тем самым приближая создание интеллектуального, совершенного мира связи. Продукты, решения и сервисы из комплексного портфолио Huawei обладают высокой надежностью и конкурентоспособностью. Открыто сотрудничая с партнерами по экосистеме, Huawei создает коммерческий потенциал для своих клиентов, расширяя спектр их возможностей. В компании Huawei инновации призваны удовлетворять потребности клиентов. Huawei направляет значительную часть инвестиций на проведение фундаментальных исследований, способствующих мировому прогрессу. В компании работает 194 000 сотрудников в 170 с лишним странах. Huawei – частная компания, основанная в 1987 году. Она полностью находится в собственности сотрудников.