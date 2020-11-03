Мальчика увезли на «скорой»: под Екатеринбургом столкнулись грузовик и легковушка

ДТП произошло на Полевском тракте. Фото: пресс-служба ГИБДД Екатеринбурга

В Екатеринбурге произошла авария на 12 километре Полевского тракта. Водитель грузового самосвала «Mazda Titan» при повороте налево столкнулся с «Mazda СХ-5». Травмы получил 7- летний сын водителя легкового автомобиля. Мальчика увезли в больницу с травмой позвоночника.

Фото: пресс-служба ГИБДД Екатеринбурга

Установлено, что автомашиной «Mazda Titan» управлял 31-летний житель Екатеринбурга. По словам мужчины, перед началом разворота он видел легковую автомашину «Mazda СХ-5», однако, не убедившись в безопасности, стал совершать маневр, - сообщили в ГИБДД.

Сейчас в обстоятельствах аварии разбирается автоинспекция. Причины выяснят в ходе следствия, по его результатам примут решение.