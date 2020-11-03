В Первоуральске, спустя больше суток, потушили пожар на заводе по производству гофротары

Фото: МЧС по Свердловской области

В Первоуральске потушили пожар на заводе по производству гофротары, который начался еще вчера. Пожарные боролись с огнем больше суток. Площадь пожара составила 4 300 квадратных метров. О пострадавших в МЧС не сообщали.

- В 15:55 пожарные завершили проливку и разборку сгоревших конструкций в ангаре, где располагался цех по производству гофротары. С огнем боролись 20 единиц пожарно-спасательной техники, более 60 человек личного состава, - рассказали в МЧС по Свердловской области.

Как вчера сообщили в ведомстве, у здания из-за высоких температур частично обрушилась кровля строения. Спасателями был задействован беспилотный летательный аппарат. Для контроля за состоянием воздуха была направлена передвижная инженерно-химическая лаборатория специализированной пожарно-спасательной части из Екатеринбурга.

Фото: МЧС по Свердловской области

Сейчас пожарные дознаватели выясняют причину возгорания. Как сообщили в МЧС, наиболее вероятно, что в цеху произошло короткое замыкание электропроводки. Окончательная причина пожара будет установлена после проведения пожарно-технической экспертизы.

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