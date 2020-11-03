Эксперт о защитных экранах в такси: это небезопасно для пассажиров

Масок недостаточно, чтобы обеспечить безопасность пассажиров Фото: Алексей БУЛАТОВ

Таксистов Екатеринбурга и Свердловской области по указу губернатора обязали оборудовать автомобили защитными экранами, чтобы пассажир и водитель не пересекались и вероятность заражения коронавирусом была менее высока.

По мнению эксперта лабораторной диагностики Александра Соловьева, эта мера в большей степени защищает водителя, а пассажир остается уязвим перед инфекцией.

- Если мы добиваемся полной герметизации салона автомобиля с помощью его разделения на две части, то решается вопрос с безопасностью для водителя, но возникает вопрос относительно безопасности пассажиров, - рассказал Александр Соловьев на радио «Комсомольская правда». – Огни сменяют друг друга, будут ездить в замкнутом пространстве в задней части автомобиля.

По словам Соловьева, усилия применять нужно, чтобы обеспечить безопасность пассажиров. Для этого меру нужно дополнить обязательным проветриванием автомобиля и регулярностью дезинфекцией салона.

Динамика распространения коронавируса на 3 ноября Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

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