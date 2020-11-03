Свердловская область примет международные соревнования летающих лыжников

В соревнованиях примут участие более 60 спортсменов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Нижний Тагил снова готовится к проведению двух этапов состязаний по прыжкам на лыжах с трамплина среди мужчин. Соревнования пройдут на трамплинном комплексе спортивной школы олимпийского резерва «Аист» с 3 по 7 декабря 2020 года.

Ожидается приезд более 60 иностранных спортсменов. Заявку на участие подали Болгария, Чехия, Эстония, Финляндия, Франция, Япония, Норвегия, Польша, Россия, Словения, Швейцария, - сообщил министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт.

Организаторы планируют допустить на соревнования 1500 зрителей. Но из-за пандемии рассматривается и вариант проведения при пустых трибунах.