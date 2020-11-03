На Среднем Урале коронавирусом чаще стали болеть пациенты от 18 до 29 лет

За прошедшие сутки официально подтверждено 283 новых случаев заболевания коронавирусом Фото: Алексей БУЛАТОВ

Оперштаб Свердловской области еженедельно публикует возрастную структуру заболевших COVID-19. Спустя неделю на Среднем Урале на 5,5 % увеличилось количество заболевших среди пациентов от 18 до 29 лет - с 6,8% показатель изменился на 12,3%. Но при этом заметно снизилось число заражений COVID-19 среди пациентов в возрасте старше 65 лет - на 3,9% (с 18,6% на 14,7%).

Кроме того, согласно опубликованным данным, в регионе все также больше всего заболевших среди пациентов от 30 до 49 лет - 37, 8%. На прошлой неделе этот показатель был на 0,6% меньше. На втором месте по количеству заболевших коронавирусом люди от 50 до 64 лет. За неделю показатель выявленных случаев среди них вырос на 0,4%. А количество пациентов до 18 лет снизилось на 0,16%.