Погрузка на Свердловской железной дороге в октябре выросла на 3%

Фото: предоставлено СвЖД

По оперативной информации, погрузка на Свердловской железной дороге в октябре 2020 года составила 12,5 млн тонн, что на 3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Грузооборот за октябрь по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года вырос на 3,7% и составил 18,1 млрд тарифных тонно-км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время вырос на 3,1%, до 23,4 млрд тонно-км.

Погрузка за январь-октябрь 2020 года, по оперативным данным, составила 118,9 млн тонн (+1% к уровню аналогичного периода 2019 года). За десять месяцев на СвЖД погружено:

· нефти и нефтепродуктов – 32,7 млн тонн (-2,1% к январю-октябрю 2019 года);

· строительных грузов – 21 млн тонн (+9,4%);

· черных металлов – 8 млн тонн (-7,7%);

· лома черных металлов – 1,9 млн тонн (-3,5%);

· руды железной и марганцевой – 10,5 млн тонн (+4,1%);

· химических и минеральных удобрений – 13,3 млн тонн (+5,6%);

· промышленного сырья и формовочных материалов – 8,5 млн тонн (-11,1%);

· цемента –2,6 млн тонн (-8,7%);

· лесных грузов – 2 млн тонн (-1,1%);

· руды цветной и серного сырья – 5,2 млн тонн (-0,8%);

· химикатов и соды –2,8 млн тонн (-3%);

· кокса – 2 млн тонн (+7,6%).

Грузооборот с начала 2020 года составил 175,3 млрд тарифных тонно-км (+2,7%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 222,7 млрд тонно-км (+0,9%).

В целом на сети ОАО «Российские железные дороги», по оперативной информации, погрузка в октябре 2020 года составила 109,9 млн тонн, что на 0,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Грузооборот за октябрь 2020 года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0,4% и составил 223,2 млрд тарифных тонно-км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время увеличился на 0,2% и составил 282,5 млрд тонно-км.

Погрузка за январь-октябрь 2020 года, по оперативным данным, составила 1 млрд 31,9 млн тонн, что на 3,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Грузооборот с начала 2020 года составил 2100 млрд тарифных тонно-км (-3,2%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 2660,2 млрд тонно-км (-3,5%).