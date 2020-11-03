Больше тысячи уральцев, вернувшихся из-за границы, не сдали вовремя тест на COVID-19

С 1 августа у 627 уральцев, вернувшихся из-за границы, тест на коронавирус оказался положительным Фото: Алексей БУЛАТОВ

Роспотребнадзор Свердловской области обнародовал количество туристов прилетевших после отдыха за границей и не сдавших вовремя результаты теста на COVID-19. По данным ведомства, с 1 августа в регион прибыло 40 964 человека. Из них 1 050 граждан не прошли обследование в установленный законом срок.

- В соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача № 22 от 27.07.2020, в течение трех календарных дней со дня прибытия из-за рубежа гражданам РФ необходимо пройти лабораторное обследование на COVID-19 методом ПЦР, а информацию о результатах - разместить в специальной форме на портале Госуслуг, - напоминают в Роспотребнадзоре

Тем, кто не предоставил информацию о своем COVID-статусе, теперь предстоит заплатить штраф. В отношении 404 человек уже составлены протоколы - материалы для назначения наказания направлены в суды. Еще 646 уральцам направлены извещения о назначении времени и места составления протокола об административном правонарушении. На данный момент судами назначено 27 штрафов на общую сумму 284 000 рублей.

В Роспотребнадзоре также рассказали, что 39 933 человека поступили более сознательно и в первые три дня после возвращения из-за рубежа прошли обследование на COVID-19 и уведомили о полученных результатах. У 627 из них результат тестирования оказался положительным.