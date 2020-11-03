Команда ЕВРАЗа на WorldSkills Hi-Tech 2020 завоевала четыре золотых, серебряную и две бронзовые медали

Команда ЕВРАЗ НТМК Фото: предоставлено ЕВРАЗ

Сотрудники ЕВРАЗа стали победителями и призерами Чемпионата WorldSkills Hi-Tech 2020. Чемпионат WorldSkills Hi-Tech проходил с 23 по 30 октября 2020 года, впервые – в дистанционно-очном формате. Благодаря этому удалось расширить круг конкурсантов и в первенстве смогли принять участие студенты вузов, совмещающие учёбу и работу на производствах.

Команда ЕВРАЗ НТМК стала абсолютным победителем в компетенции «Инженерное проектирование». Ее участники единственные выполнили задание на 61%. В команде инженеры-конструкторы проектно-конструкторского института «Ником-проект» Илья Солтанов, Светлана Бабакова, Александра Медведева, Александр Кожеуров. Их готовили эксперты - главный специалист по обследованию зданий и сооружений Илья Поваров, ведущие инженеры-конструкторы Светлана Смельчакова, Ксения Ивина.

Григорий Киселев - победитель в номинации Навыки мудрых Фото: предоставлено ЕВРАЗ

Сотрудники ЕВРАЗ НТМК в возрасте 50 лет и старше стали победителями и призерами в номинации «Навыки мудрых». Золото в компетенции «Электромонтаж. Навыки мудрых» завоевал электромонтер по ремонту и обслуживанию оборудования ЕВРАЗ НТМК Григорий Киселев. Эксперты – начальник отдела управления главного энергетика Олег Дядюра, электромонтеры Иван Попов и Евгений Слесаренко и ведущий инженер по подготовке кадров Юлия Киличева. В компетенции «Охрана труда. Навыки мудрых» бронзовую награду завоевала главный специалист по охране труда Ольга Кацабова. Эксперты – начальник участка Центра подготовки персонала ЕВРАЗа Алексей Заика, главный специалист по охране труда Эльвира Красулина.

Золотые медали команде компании принесли сотрудники сибирских предприятий ЕВРАЗа. электромонтер цеха водоснабжения и водоотведения ЕВРАЗ ЗСМК Алексей Валеев стал лучшим в компетенции «Электромонтаж». Эксперт – Дмитрий Рачков, электрик участков электроцеха ЕВРАЗ ЗСМК. Электромонтер 6 разряда аглофабрики ЕВРАЗ ЗСМК Алексей Лутцев получил золотую медаль в компетенции «Промышленная автоматика». Эксперт – Андрей Усманов, электромонтер 6 разряда аглофабрики ЕВРАЗ ЗСМК.

Бронзовую награду в компетенции «Мехатроника» завоевала команда ведущего инженера-электроника механического цеха ЕВРАЗ ЗСМК Андрея Васильева и инженера по ремонту автоматизированных систем управления Цеха по ремонту тепловой автоматики и средств измерений ЕВРАЗ ЗСМК Руслана Феонова. Эксперт – Александр Ненашев, ведущий инженер-электроник механического цеха ЕВРАЗ ЗСМК.

Серебро в компетенции «Охрана труда. Навыки мудрых» получил начальник охраны отдела труда и промышленной безопасности ЕВРАЗ ЗСМК Игорь Винивитин. Эксперт – Константин Васюченко, начальник отдела ОТ и ПБ ЕВРАЗ ЗСМК.

Национальный чемпионат сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills Hi-Tech 2020 проходил в Екатеринбурге в седьмой раз. Это самые масштабные соревнования по профессиональному мастерству среди специалистов крупнейших отечественных предприятий в возрасте от 16 до 49 лет.

Победители WS - Команда ЕВРАЗ НТМК в компетенции Инжереное проектирование Фото: предоставлено ЕВРАЗ

Национальный чемпионат сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills Hi-Tech 2020 проходил в Екатеринбурге в седьмой раз. Это самые масштабные соревнования по профессиональному мастерству среди специалистов крупнейших отечественных предприятий в возрасте от 16 до 49 лет.

Всего более 300 профессионалов из России, а также иностранные участники из Армении, Беларуси, Ирана, Казахстана, Филиппин и Эквадора боролись за призовые места в 24 компетенциях. Конкурсанты выполняли задания, находясь в своих организациях, при этом происходила видеофиксация процесса. Эксперты оценивали выступления участников удаленно в режиме онлайн из центра управления соревнованиями в Екатеринбурге. Для успешной работы чемпионата и проведения оценки было установлено около 750 камер на более чем 100 площадках по всей стране. Онлайн-трансляцию чемпионата посмотрели свыше 2 650 000 человек.

Самыми многочисленными стали команды от госкорпораций «Ростех» (79 участников), «Росатом» (70 участников), «Роскосмос» (39 участников) и компании ЕВРАЗ (33 участника).