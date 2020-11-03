«Отличался честностью и доброжелательностью»: мэр Екатеринбурга выразил соболезнования родным и близким Алексея Рябцева

Александр Высокинский выразил соболезнования родным и близким Алексея Рябцева Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге простились с советником генерального директора УГМК, главой Общественного совета при городском УМВД и членом совета директоров «Хаятт Ридженси» Алексеем Рябцевым. Он ушел из жизни 30 октября в возрасте 56 лет. В связи с его трагической гибелью соболезнования родным и близким выразил глава Екатеринбурга Александр Высокинский.

- Алексей Юрьевич не пасовал перед трудностями и никогда не отступал, стремился во всём быть максимально полезным Екатеринбургу. Его огромный вклад в развитие промышленности и туризма уральской столицы, востребованная общественная деятельность, забота о тех, кто нуждается в помощи, снискали ему высокий, заслуженный авторитет и уважение, - подчеркнул Александр Высокинский. - Он принимал участие в решении самых разных вопросов и награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. Всегда отличался честностью, порядочностью и доброжелательностью.

Как рассказали в пресс-службе мэрии, Алексей Рябцев начинал свою карьеру в кредитных организациях. Он был заместителем председателя правления «СКБ-Банка», председателем екатеринбургского банка «Сбербанк России», вице-президентом банка «Траст». В 2000-е годы Рябцев был назначен советником генерального директора «УГМК-Холдинг» и генеральным директором «Инвестиционно-строительной компании «Верх-Исетская».

Напомним, что по данным «КП-Екатеринбург», Алексей Рябцев покончил с собой. Трагедия произошла 30 октября около 23:00.