Балерины, ноты и кот: екатеринбуржцы разрисовали троллейбус символами искусства

На троллейбусе появились символы искусства - балерины, ноты и холстами и кисточками Фото: Алексей БУЛАТОВ

Юные екатеринбурцы разрисовали шестой троллейбус символами искусства - балеринами, нотами, холстами и кисточками. Мероприятие прошло в рамках «Ночи искусств», которая пройдет сегодня. Рисунки на троллейбус наносили будущие художники, скульпторы и музыканты от 13 до 18 лет.

На троллейбус нанесли специальную алкидную краску Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Подумали, почему бы нам не объединить все виды искусства и нанести это все на один троллейбус. Начали отбирать эскизы. Привлекли участвовать ребят из разных видов искусства, - рассказали организаторы. - В этом и принцип девиза акции: «Искусство объединяет». Мы действительно объединили все будущее творческие профессии в культурной сфере.

Рисунки наносили студенты творческих профессий Фото: Алексей БУЛАТОВ

В течение месяца организаторы проекта принимали и отбирали работы ребят. В итоге были отобраны 50 самых интересных рисунков. Их объединили в одну общую «картину». Кстати, рисунки нанесли специальной алкидной краской, которая продержится около шести месяцев. Уже завтра, когда она подсохнет, троллейбус можно будет на дорогах Екатеринбурга.