Балерины, ноты и кот: екатеринбуржцы разрисовали троллейбус символами искусства

На троллейбусе появились символы искусства - балерины, ноты и холстами и кисточками
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Юные екатеринбурцы разрисовали шестой троллейбус символами искусства - балеринами, нотами, холстами и кисточками. Мероприятие прошло в рамках «Ночи искусств», которая пройдет сегодня. Рисунки на троллейбус наносили будущие художники, скульпторы и музыканты от 13 до 18 лет.
На троллейбус нанесли специальную алкидную краску
Фото: Алексей БУЛАТОВ
- Подумали, почему бы нам не объединить все виды искусства и нанести это все на один троллейбус. Начали отбирать эскизы. Привлекли участвовать ребят из разных видов искусства, - рассказали организаторы. - В этом и принцип девиза акции: «Искусство объединяет». Мы действительно объединили все будущее творческие профессии в культурной сфере.
Рисунки наносили студенты творческих профессий
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В течение месяца организаторы проекта принимали и отбирали работы ребят. В итоге были отобраны 50 самых интересных рисунков. Их объединили в одну общую «картину». Кстати, рисунки нанесли специальной алкидной краской, которая продержится около шести месяцев. Уже завтра, когда она подсохнет, троллейбус можно будет на дорогах Екатеринбурга.
Уже завтра разрисованный троллейбус поедет по улицам Екатеринбурга
Фото: Алексей БУЛАТОВ